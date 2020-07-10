Ток-шоу "19" на телеканале ZIK, – онлайн-трансляция

О самом интересном, – подробно на ZIK

Сегодня, в 19:00 на телеканале ZIK начнется ток-шоу "19" с ведущими Ростиславом Сухачовим и Анастасией Дайнод.

Темы программы:

Порошенко и Путин. Крепкие объятия и шутки

Пленки Байдена-Порошенко. Крымский вопрос

Медийная политика Порошенко. Фейсбук удаляет рекламу за период президентской кампании

Зеленский переехал на дачу Ющенко

Конец Минским соглашениям? Украина считает, что условия не соответствуют реалиям

Саакашвили втянул Украину в очередной политический скандал

Гости ток-шоу – журналистка Светлана Крюкова, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева, Секретарь СНБО с мая по октябрь 2019 2019 года Александр Данилюк, политолог Валерий Дымов, народный депутат Леся Забуранна, доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский, народный депутат VIII созыва Юрий Левченко, народный депутат Алексей Устенко, народный депутат Виктор Черный и народный депутат Евгений Шевченко.

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.