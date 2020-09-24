Тодуров: Я не заставлял бы детей в школе носить маски – смысла в этом нет

Борис Тодуров ZIK.UA

Дети обнимаются, целуются, касаются доски, ручек дверей, говорит медик

Смысла в том, чтобы заставлять детей в школах носить маски во время карантина, нет, поскольку у них постоянный тесный контакт друг с другом.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил кардиохирург Борис Тодуров.

Медик объяснил, почему он не заставлял бы детей в школах носить защитные маски во время карантина.

"Я бы не заставлял детей в школе носить маски. Смысла в этом нет. У них постоянный контакт друг с другом, тактильный контакт, они обнимаются, целуются, парты, портфели, ручки, доска и все остальное, ручки классов... Невозможно все это в таком коллективе большом, где несколько сотен детей, простерилизовать так, чтобы один ребенок заболевший не стал источником для всех остальных", – сказал Борис Тодуров.

Как сообщали, в Украине от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19, умер второй ребенок.

Напомним, по состоянию на утро 24 сентября в Украине зафиксировано 188 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.