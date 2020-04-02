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То, что назвали медицинской реформой, положило в могилу множество людей, – Анатолий Шарий

liga.net

Люди просто не доезжают до больниц, говорит блогер

Развал в медицине происходил постоянно, однако то, что назвали реформой, положило в могилы множество людей.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер раскритиковал действия бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, которая ввела реформу в медицинской отрасли. Анатолий Шарий отметил, что бывшая чиновница не скрывается, поскольку никто и не думает привлекать ее за развал медицины.

"Этот развал, конечно, произошел не за последние 5 лет, не надо говорить, он происходил все время. Но то, что было названо "реформой", положило в могилу множество людей. И это абсолютно точно, потому что я знаю области - я в своем блоге показывал населенные пункты, где была больница, а ее сократили. Сократили и сделали опорную больницу. Опорная больница - 150 километров по разбитым, чтобы не сказать грубее, дорогам. И люди туда не доезжают", – заявил Анатолий Шарий.

Блогер продолжил: "Люди брошены, как один на льдине. Что-то случилось, инфаркт случился - все, гайки, закапывайте в огороде под вишнями. На самом деле, это ужасающая ситуация".

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Напомним, с 1 апреля 2020 года в Украине начинается второй этап медицинской реформы.

Ранее тогда еще министр здравоохранения Украины Илья Емец заявлял, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.

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программы канала ZIK

Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Даниил Гетманцев | HARD Влащенко | 1.04.20
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Олег Ляшко | HARD с Влащенко | 31.03.20
Святослав Олейник | HARD с Влащенко | 31.03.20
Геннадий Корбан | HARD с Влащенко | 31.03.20