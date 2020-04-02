То, что назвали медицинской реформой, положило в могилу множество людей, – Анатолий Шарий

Люди просто не доезжают до больниц, говорит блогер

Развал в медицине происходил постоянно, однако то, что назвали реформой, положило в могилы множество людей.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер раскритиковал действия бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, которая ввела реформу в медицинской отрасли. Анатолий Шарий отметил, что бывшая чиновница не скрывается, поскольку никто и не думает привлекать ее за развал медицины.

"Этот развал, конечно, произошел не за последние 5 лет, не надо говорить, он происходил все время. Но то, что было названо "реформой", положило в могилу множество людей. И это абсолютно точно, потому что я знаю области - я в своем блоге показывал населенные пункты, где была больница, а ее сократили. Сократили и сделали опорную больницу. Опорная больница - 150 километров по разбитым, чтобы не сказать грубее, дорогам. И люди туда не доезжают", – заявил Анатолий Шарий.

Блогер продолжил: "Люди брошены, как один на льдине. Что-то случилось, инфаркт случился - все, гайки, закапывайте в огороде под вишнями. На самом деле, это ужасающая ситуация".

Напомним, с 1 апреля 2020 года в Украине начинается второй этап медицинской реформы.

Ранее тогда еще министр здравоохранения Украины Илья Емец заявлял, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.