ТКГ согласовала четыре участка разведения сил, - ОП
Вместе с тем были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования
Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала четыре новых участка разведения сил. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Так, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.
Вместе с тем были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.
"Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь", - говорится в сообщении.
Стороны также подчеркнули необходимость продолжения соблюдения "режима тишины".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие погибших и раненых на Донбассе на протяжении действия "режима тишины" является одним из главных достижений работы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.