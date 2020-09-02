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ТКГ согласовала четыре участка разведения сил, - ОП

Разведение сил должно произойти уже скоро Фото из открытых источников

Вместе с тем были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования

Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала четыре новых участка разведения сил. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Так, в ТКГ были принципиально согласованы четыре следующих участка разведения сил и средств; поставлена задача группе безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года.

Вместе с тем были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. 

"Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь", - говорится в сообщении.

Стороны также подчеркнули необходимость продолжения соблюдения "режима тишины".

Новости по теме: Зеленский: Говорить о смене "Минска" как площадки переговоров ТКГ очень рано

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие погибших и раненых на Донбассе на протяжении действия "режима тишины" является одним из главных достижений работы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

 

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