ТКГ согласовала четыре новые точки разведения сил на Донбассе

Исполняющий обязанности Объединенных сил Виктор Ганущак Радио Свобода

Согласованы участки в Донецкой и Луганской областях

Трехсторонняя контактная группа согласовала четыре новых точки разведение сил и средств на Донбассе. Об этом заявил исполняющий обязанности Объединенных сил Виктор Ганущак на брифинге 4 ноября, передает Радио Свобода.

Как отмечается, по результатам встречи ТКГ было согласовано четыре участка: Григоровка (Донецкая область), Славяносербск, Петровка и Нижнетеплое (Луганская область).

Кроме этого, исполняющий обязанности Объединенных сил заверил, что ситуация после разведения на участках Станица Луганская, Золотое и Петровское в целом остается стабильной и контролируемой.

Напомним, в октябре вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Украина начала подготовку к очередному разведению войск на Донбассе в четырех направлениях. Кроме этого, речь шла об открытии двух КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое. По предварительной информации, это может произойти 10 ноября.