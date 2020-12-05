Тихановская, Билли Айлиш и другие: Bloomberg назвало самых выдающихся людей 2020 года
Также в перечне оказались основательницы движения Black Lives Matter
Американское агентство Bloomberg представило список из 50 человек, которые в 2020 году достигли наиболее выдающихся достижений в своей сфере. Соответствующий перечень размещен на сайте издательства.
Всего в список, разделенный на пять категорий, попали белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, американская певица Билли Айлиш, директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и другие.
Отмечается, что среди политиков наиболее выдающимися людьми признаны:
- Светлана Тихановская - белорусская оппозиционер;
- Луис Лакалье Поу - президент Уругвая;
- Алисия Гарза, Патрис Каллорс и Опал Томети – основательницы движения Black Lives Matter.
В то же время самыми выдающимися бизнесменами в 2020 году названы:
- Аврору Джеймс - основательницу проекта Fifteen Percent Pledge;
- Страйв Масайю – основательницу Econet Group;
- Рида Хастингса - руководителя Netflix.
При этом лидерами в сфере развлечений являются:
- Билли Айлиш – американская певица;
- Селеста Барбер - австралийская юмористка и актриса;
- Донни Лэнгли - глава Universal Filmed Entertainment Group.
Что касается самых выдающихся финансистов, то в этот перечень попали:
- Кристалина Георгиева - директор Международного валютного фонда;
- Байжа Бхатт и Владимир Тенев – соучредители финансовой компании Robinhood;
- Джейн Фрейзер - первая женщина-руководитель крупного американского банка.
В сфере науки и технологий самыми выдающимися людьми Bloomberg назвал:
- Зенг Юкун - глава Contemporary Amperex Technology;
- Гвенн Шотуэлл - президент Американской компании SpaceX;
- Тима Брея - бывшего вице-президента Amazon;
- Энтони Фаучи - главного иммунолога Белого дома.
При этом в список людей, чье включение в перечень Bloomberg "никого не удивит", попали Владимир Путин, Дональд Трамп и Джо Байден, Ким Чен Ын, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Си Цзиньпин, а также папа римский Франциск. Кроме того, в указанный перечень попали Джефф Безос, Тим Кук, Илон Маск и Марк Цукерберг.
Напомним, недавно украинский офис компании Google обнародовал рейтинг наиболее популярных видео 2020 года на видеохостинге YouTube в украинском сегменте. В этом году украинцы чаще всего смотрели развлекательный и познавательный контент.