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The Economist: Украина получит вакцину одной из самых последних — не раньше апреля 2022 года

Фото из открытых источников

Украина может получить вакцину от коронавируса одной из самых последних, ориентировочно в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года. Об этом сообщает директор по прогнозированию The Economist в Twitter.

“Богатые страны первыми получат доступ к вакцинам против коронавируса, а для более бедных — срок ожидания продлится до 2024 года”, — говорится в заявлении.

Согласно опубликованной карте, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последние — в промежутке с апреля 2022 до конца 2023 года.

Фото из открытых источников

Также согласно отслеживанию подписанных контрактов с крупнейшими производителями, которые публикует Bloomberg, вакцина будет распределяться неравномерно и может получиться так, что богатые страны зарезервируют за собой тройную количество доз, а бедные не получат ничего.

Для сравнения:

  • Россия планирует вакцинировать 80 млн человек;
  • Канада подписала контракт на 154 млн доз;
  • Австралия имеет вдвое больше вакцин, согласно контрактам, чем этого требует население.

Украина же, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет 5% от всего населения.

Фото из открытых источников

В это же время, по данным главы Минздрава, Украина получит первые дозы вакцин от коронавируса в рамках COVAX в марте 2021 года. Так, по его словам, лекарством смогут бесплатно привить четыре миллиона украинцев из групп риска.

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