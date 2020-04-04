Тесты отрицательные: Эвакуированные из Катара прекратили обсервацию в отеле "Казацкий"

Украинцы прекратили обсервацию в отеле "Казацкий" Фото из открытых источников

Ночью 4 апреля украинцы получили результаты анализов на коронавирус

В субботу, 4 апреля пассажиры самолета из Катара, которых эвакуировали из-за пандемии COVID-19, прекратили обсервацию и выселились из отеля "Казацкий" в Киеве. Об этом сообщил один из пассажиров Андрей Кулижко в комментарии "Общественной".

Как отмечается, анализы для проведения ПЛР-диагностики на коронавирус в эвакуированных взяли 1 апреля, а через три дня результаты обследования вируса в организме эвакуированных не показали.

По словам Кулижко, 3 апреля в гостиницу пришли люди с Мининфраструктуры, чтобы собрать информацию о месте проживания людей. Однако о результатах тестов ничего не сообщили.

"Мы уже видели сюжеты на телеканалах, что все тесты у всех негативные, мы еще их на руки не получили, но знали. Мы ждали информации и решили остаться в отеле до утра, ведь у многих людей тяжелая логистика (с проездом домой — ред.)", - отметил один из пассажиров.

В частности, Кулижко отметил, что примерно в 01:30 к нему в номер постучал другой украинец, который тоже был на обсервации, и сказал, что нужно срочно уезжать.

"Я спустился к стойке администратора, взял справки с тестирования на коронавирус. Их выдавали в обмен на выселение", — рассказал Кулижко.

После чего Андрей заполнил бланки на самоизоляцию, которые были в одном экземпляре, и отдал их полиции. По словам мужчины, в 5 утра он вернулся домой в Чернигов.

Напомним, 1 апреля заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что из обсервации в столичном отеле "Казацкий" сбежали около 60 человек, которые вернулись в Украину из Катара.

Однако накануне полиция нашла и оштрафовала каждого, кто бежал из обсервации в отеле "Казацкий", на 17 тысяч гривен.