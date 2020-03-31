Тесты на COVID-19 из Южной Кореи начали распределять между областями Украины

ПЦР-тесты на 100 тыс. тестирований, которые прибыли из Южной Кореи, уже распределяются между регионами Фото: Офис президента

Доставленный груз уже распределяется по аптекам

Во вторник, 31 марта, между регионами Украины начали распределять одну тысячу коробок ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые накануне доставили самолетом из Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, этих тестов хватит на 100 тысяч тестирований. Кроме этого, ожидается прибытие еще 100 тысяч таких тестов, 40 тысяч очков многоразового использования и респираторы высокой степени защиты.

"Доставленный груз уже распределяется по аптекам, и даже если они не обеспечены на 100%, паники нет", - отметили в пресс-центре.

Кроме этого, украинское предприятие дополнительно производит 8 тысяч спецкостюмов, 4 тысячи защитных халатов и 18 тысяч перчаток многоразового использования. По предварительной информации, 31 марта начнется отправка медсредств в регионы представителям скорой помощи и инфекционных отделений.

"Мы закроем все потребности в защите тех, кто на передовой – врачей "скорых помощей" и инфекционистов, – то есть врачей, которые непосредственно контактируют и помогают больным COVID-19", – отметил Кирилл Тимошенко.

Напомним, накануне главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине было создано 567 мобильных бригад для проведения теста на коронавирус.



