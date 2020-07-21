Терроризму нет места ни в одной стране: Зеленский поприветствовал освобождение заложников в Луцке

Владимир Зеленский Офис президента

Глава государства отметил, что жизнь человека – самая важная ценность

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с успешным освобождением заложников в Луцке. Соответствующее сообщение главы государства было размещено в Telegram.

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию.

Жизнь человека – самая важная ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто выстрадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", - отметил Зеленский.

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Как сообщалось, правоохранители начали штурм автобуса в Луцке, где находился злоумышленник с захваченными заложниками. Его задержали, а всех людей освободили.

Ранее мужчина отпустил трех человек. По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, об этом с террористом договорился президент Владимир Зеленский.

Примечательно, также Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал мужчина. Однако, после того, как силовики задержали мужчину и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы президента.