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Террорист в Луцке освободил заложников после разговора с Зеленским, - Тимошенко

Захват автобуса в Луцке МВД Украины

Глава государства пошел на требование мужчины и записал видео с призывом посмотреть фильм "Земляне"

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что об освобождении заложников из автобуса в Луцке с террористом договорился президент Владимир Зеленский.

Позже, как сообщалось, Владимир Зеленский обнародовал видео с призывом посмотреть фильм "Земляне", тем самым выполнив требования террориста.

Как сообщалось, сегодня, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина, который назвался Максимом Плохим, захватил автобус с заложниками. В автобусе находились около 20 человек, в том числе беременная женщина и дети. Около 21:00 террорист отпустил троих человек.

В Луцке объявлены две спецоперации - "Заложник" и "Бумеранг".

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