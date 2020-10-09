Тепло и без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня
В Киеве и области синоптики прогнозируют теплую погоду
Сегодня, 9 октября, в большинстве областей Украины ожидается сухая и теплая погода, температура воздуха составит +15...+23 градуса. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Единственным исключением будет Одесская область, где сегодня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Так, на западе воздух прогреется до +15...+19 градусов, ночью +6...+13.
В центральных и северных регионах столбик термометра покажет днем +19...+21, ночью +11...+13 градусов.
На востоке и юге будет сохраняться сухая погода. Температура будет колебаться от +20 до +23 градусов днем, ночью +11...+13, кроме Луганской и Донецкой областей - там +6...+8 градусов.
В Киеве и области синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха днем будет в пределах +19...+21, а ночью +12...+14.
Напомним, синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов. Отмечается, что максимальная температура воздуха составит +25...+35, в горных районах +18...+24.