Тепло и без осадков: Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото из открытых источников

В Киеве и области синоптики прогнозируют теплую погоду

Сегодня, 9 октября, в большинстве областей Украины ожидается сухая и теплая погода, температура воздуха составит +15...+23 градуса. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Единственным исключением будет Одесская область, где сегодня синоптики прогнозируют небольшие дожди. Так, на западе воздух прогреется до +15...+19 градусов, ночью +6...+13.

В центральных и северных регионах столбик термометра покажет днем +19...+21, ночью +11...+13 градусов.

На востоке и юге будет сохраняться сухая погода. Температура будет колебаться от +20 до +23 градусов днем, ночью +11...+13, кроме Луганской и Донецкой областей - там +6...+8 градусов.

Погода 09.10.2020 Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха днем будет в пределах +19...+21, а ночью +12...+14.

Погода 09.10.2020 Укргідрометцентр

Напомним, синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов. Отмечается, что максимальная температура воздуха составит +25...+35, в горных районах +18...+24.