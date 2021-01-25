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Теплее, чем обычно: Укргидрометцентр дал прогноз на февраль

Pixabay.com

Синоптики сообщили, что средняя температура воздуха будет выше средних многолетних значений на 1,5-2°

В Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3° до +1°. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Согласно сообщению, обычно средняя месячная температура воздуха составляет 0-5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах 6-7º мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла. Среднее месячное количество осадков составляет 26-46 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 47-125 мм.

"Средняя месячная температура (в феврале 2021 года, - ред.) предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму до 3° тепла, что на 1,5-2° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм, что в пределах средних многолетних значений", - отметили синоптики.

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Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в начале текущей недели. В частности, в понедельник, 25 января, ожидаются дожди и мокрый снег, а на западе – осадки в виде сильного снега и метелей. При этом в середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. Ночью температура опустится до -2...-8 градусов, а днем - до нуля и незначительных "минусов".

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