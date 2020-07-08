Теперь без теста: Черногория упростила въезд для украинцев

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Граждане Украины могут попасть в страну без отрицательного ПЦР-теста

Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, отменив наличие обязательного теста на коронавирус. Об этом сообщили в Институте общественного здоровья Черногории и в посольстве Украины в Черногории.

Так, по данным Института, Украину внесли в "зеленый список". То есть, список стран, с которых можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусной болезнью COVID-19.

Позже эту информацию подтвердили в украинском посольстве.

"Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в "зеленый" список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем", - говорится в сообщении.

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К слову, в начале этой недели Минздрав обновил список стран "красной зоны", куда попала Черногория. Это означает, что после возвращения из этого государства пассажиры должны отбыть карантин или сдать тест на коронавирус.

Напомним, 19 июня Черногория приняла решение об открытии границ для иностранных граждан, в том числе для украинцев. Однако, для этого граждане, которые изъявили желание посетить страну, должны были иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный в аккредитованных лабораториях.