Температура и пневмония: В каком состоянии находятся инфицированные в Черновцах

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У одного из пациентов диагностировали пневмонию

по Состоянию на вечер 16 марта в Черновцах все четыре пациента, у которых диагностировали коронавирус COVID-19, находятся в стабильном состоянии и получают симптоматическое лечение. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Состояние больных на коронавирус:

• Пациент 1 – стабильно хорошее состояние. Нет температуры.

• Пациент 2 – чувствует себя хорошо. Температура только вечером.

• Пациент 3 – имеет пневмонию. Состояние стабильное, идет на улучшение.

• Пациент 4 – чувствует себя хорошо. Нет температуры.

К слову, от начала распространения COVID-19 в Черновицкой области были госпитализированы 33 человека. Из них, по состоянию на 16 марта, 4 случая подтвердили лабораторно. Однако 7 человек получили отрицательный результат однократного обследования с помощью тестов. В то же время 7 пациентов получили отрицательный результат двукратного теста (выписан из больницы – 5 человек, остаются под наблюдением врачей – 2 пациентов). По последним данным, 15 граждан еще ждут результаты анализов.

Кроме этого, 16 марта у первого инфицированного буковинца зафиксировали отрицательный результат теста. Итак, если через 2 суток результат будет таким же, можно констатировать его выздоровления.

Напомним, накануне, 15 марта, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус COVID-19 срочно госпитализировали еще четырех человек.