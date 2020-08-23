Телеведущая Ольга Фреймут заболела COVID-19

Ольга Фреймут Фото из открытых источников

Сейчас она лечится дома на самоизоляции

Украинская телеведущая Ольга Фреймут заявила о том, что заболела коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Друзья, считаю уместным сообщить вам о том, что я получила положительный результат на COVID-19. Когда и где заболела, не знаю. Сейчас я нахожусь на лечении и самоизоляции дома. Чувствую себя уже лучше. О своем диагнозе сразу уведомила всех контактных лиц", - отметила телеведущая и добавила, что сейчас остановила работу и все проекты.

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Кроме этого, Фреймут призвала поклонников не игнорировать рекомендации Минздрава, носить маски, пользоваться антисептиком, избегать больших скоплений людей и быть осторожными, ведь любой человек может болеть бессимптомно.

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Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Украины и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом.