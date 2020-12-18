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Телеведущая Маша Ефросинина заболела COVID-19 и теперь "живет на чердаке"

Маша Ефросинина Фото из открытых источников

Сейчас звезда находится на самоизоляции дома

Украинская телеведущая Маша Ефросинина получила положительный результат теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Так выглядит победа в конкурсе на самый конченый подарок к Николаю и Новому году. Чувствую себя (хре...) сносно", - написала Ефросинина и добавила, что находится под контролем врачей и выполняет все их указания.

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Также она рассказала, что очень переживает, ведь большое количество запланированного и важного пришлось отменить "одним ковыряние в носу для ПЦР". 

Ефросинина уточнила, что члены ее семьи здоровы, а ее "по бирику отселили на чердак".

 
 
 
 
 
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Сообщение, распространенный Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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