Телескоп Hubble впервые сделал снимок спиральной галактики, похожей на Млечный Путь

Галактика NGC 2217 Обсерватория Hubble Space Telescope

Она расположена в созвездии Большого Пса

Космический телескоп Hubble впервые снял спиральную галактику NGC 2217, расположенную в созвездии Большого Пса и напоминающую Млечный Путь. Об этом сообщили на странице обсерватории ESE/Hubble Science.

Как отмечается, центральный бар NGC 2217 расположен в 65 миллионах лет от Земли. По размерам она напоминает галактику Млечный Путь.

Подавляющее число ее звезд сосредоточено в центральной части, которые прочно накручены в спиральные рукава. Именно этот отрезок галактики является ключевым.

"Центральная полоса этих типов галактик играет важную роль в их эволюции, помогая отводить газ с диска в середину галактики. Затем газ и транспортируемая пыль либо формируются в новые звезды, либо подаются к сверхмассивной черной дыре в центре галактики", - говорится в сообщении.

Добавляется, что фото удалось сделать, используя специальные функции телескопа: панорамный обзор и систему быстрого реагирования.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сделал снимок "звездной кузницы". Удалось зафиксировать галактику NGC 1792 из созвездия гола.