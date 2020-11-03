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Телескоп Hubble показал "космический водопад". Фото

Телескоп Hubble NASA

Голубой цвет объясняется тем, что звезды, которые мы можем видеть - горячие

Космический телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал снимок галактики UGCA 193 в созвездии Секстант. Об этом сообщила пресс-служба обсерватории.

На фото галактика более похожа на "космический водопад", поскольку сияние молодых звезд создает впечатление легкого тумана как вокруг водопадов.

В частности, голубой цвет объясняется тем, что звезды, которые мы можем видеть - горячие. Температура некоторых из них в шесть раз превышает температуру нашего Солнца.

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"Мы знаем, что более холодные звезды кажутся нашим глазам более красными, а более горячие – голубыми. Поскольку масса и температура поверхности звезды, а следовательно, и ее цвет, связаны между собой, более тяжелые звезды способны "гореть" при более высоких температурах, что приводит к голубому свечению", - рассказали в обсерватории.

"Космический водопад" во Вселенной Фото из открытых источников

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Напомним, недавно NASA опубликовало видео, на котором американский исследовательский зонд Osiris-Rex смог взять образцы почвы с поверхности астероида Бенну, не высаживаясь на него. 

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