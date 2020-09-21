Телеканал ZIK запускает ток-шоу "Мы все - украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой

Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова ZIK

Телеканал ZIK изменил концепцию телевизионных шоу на украинском телевидении. Но мы не останавливаемся и создаем новые форматы шоу.

Команда ZIK запускает шоу не по случаю нового сезона или при необходимости обновить декорации. Мы делаем это, чтобы быть полезными нашим зрителям.

Поэтому уже 24 сентября в 19:00 в прямой эфир выходит ток-шоу "Мы все - украинцы".

Ведущими для всех украинцев станут Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова.

Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова ZIK

Это будет первое шоу, где главным героем станет украинец. Здесь не будут делить на счастливых и несчастных. Здесь не будут искать бедных и богатых. Потому что мы все - украинцы и хватит нас делить.

Ростислав Сухачев уверен, что в ток-шоу каждый должен увидеть Украину и украинцев такими, как они есть.

"Когда смотришь ток-шоу, видишь ссоры, унижения, хвастовство титулами и должностями. За этими декорациями статусов сложно заметить человека. Но ведь если отбросить все лишнее, то можно увидеть каждого украинца. Именно к этому мы стремимся в нашем шоу", - отметил ведущий.

Ростислав Сухачев и Татьяна Терехова ZIK

В каждом эфире будут участвовать жители всех регионов. И карантин им не помешает. Потому что в нашем формате отсутствуют какие-либо барьеры для общения.

Зрители ток-шоу "Мы все - Украинцы" первыми будут узнавать о том, что происходит за кулисами политики. Инсайдеры уже расставляют стулья в темной комнате. Что это за комната и кто этот таинственный инсайдер – станет известно в первых выпусках.

Наша команда работает ради своих зрителей, украинцев. Потому что именно благодаря им мы стали лидерами среди информационных каналов.

Шоу "Мы все - украинцы" с Ростиславом Сухачевым и Татьяной Тереховой будет выходить каждый четверг на телеканале ZIK в 19:00.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория - вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).