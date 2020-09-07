Телеканал ZIK стал лидером среди информационных вещателей по результатам прошлой недели

Телеканал ZIK Телеканал ZIK

Команда телеканала готовит для зрителей новый формат и новое ток-шоу

Телеканал ZIK стал лидером среди информационных вещателей по результатам прошлой недели, которая была богатой на события, — политики вернулись к работе под куполом Верховной Рады, а до местных выборов остается чуть больше месяца.

Рейтинг телеканалов Телеканал ZIK

Рейтинг телеканалов Телеканал ZIK

Сейчас команда телеканала готовит для зрителей новый формат, новое ток-шоу. Ради сохранения интриги фамилии ведущих пока не называем, однако обещаем, что сезон будет острым и информативным.

Как сообщалось ранее, телеканал ZIK занял первое место в рейтинге информационных каналов в возрастной категории 18+ — 50+ за июнь 2020 года. При этом показатель доли аудитории телеканала составил 1,61%. Об этом свидетельствуют данные Nielsen Holdings N.V. — мировой информационно-измерительной компании, которая является лидером в сфере телевизионных измерений в более 36 странах мира.

Мы продолжаем объективно освещать события в Украине несмотря на частое давление. Журналисты телеканала показывают зрителям все: от митингов в Киеве до наводнений на Западной Украине. При этом мы не придерживаемся чьей-то стороны, а даем зрителям возможность сделать самостоятельный выбор. В ток-шоу на телеканале ZIK мы приглашаем разных политиков, независимо от партии или взглядов. И все для того, чтобы зритель мог сам делать выводы. И мы рады, что вы это цените.

17 февраля телеканал ZIK начал новый сезон. Теперь по будням зрителей ждут ток-шоу в новой большой студии телеканала, а сами зрители могут выбирать темы и вопросы для обсуждения. И все это благодаря приложению "ZIK", которое уже можно скачать в AppStore и Playmarket. Уже сейчас изменения в новом сезоне дали нам возможность увидеть позитивную реакцию зрителей, о чем свидетельствуют рейтинги. И мы не планируем останавливаться на достигнутом.