Телеканал "112 Украина" 18 января запускает новый сезон
С 18 января начинается новый сезон на "112 Украина". Все проекты телеканала будут выходить в новом формате. Зрителей ждут новые масштабные студии, декорации и новые легендарные проекты, которые мы знаем и любим с детства. Об этом сообщает "112 Украина".
В 2021 году телеканал ставит перед собой важные стратегические задачи.
Первая – это ребрендинг существующих проектов.
В новом сезоне зрители смогут смотреть классику мирового кинематографа, которая будет отвечать всем требованиям национального законодательства Украины.
Не пропустите! С 18 января в новом сезоне еще больше проверенной информации, фактов и эксклюзива.