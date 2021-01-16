Телеканал "112 Украина" 18 января запускает новый сезон

С 18 января начинается новый сезон на "112 Украина". Все проекты телеканала будут выходить в новом формате. Зрителей ждут новые масштабные студии, декорации и новые легендарные проекты, которые мы знаем и любим с детства. Об этом сообщает "112 Украина".

В 2021 году телеканал ставит перед собой важные стратегические задачи.

Первая – это ребрендинг существующих проектов.

В новом сезоне зрители смогут смотреть классику мирового кинематографа, которая будет отвечать всем требованиям национального законодательства Украины.

Не пропустите! С 18 января в новом сезоне еще больше проверенной информации, фактов и эксклюзива.