Telegram заблокировал более десятка экстремистских каналов в США

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Речь идет о радикальных сторонниках президента США Дональда Трампа

Администрация мессенджера Telegram в Соединенных Штатах Америки заблокировала по меньшей мере 15 экстремистских каналов. Об этом сообщает телеканал NBC.

Указано также, что были заблокированы и связанные с ними чаты. Некоторые другие материалы подверглись другим формам цензуры.

Мессенджер в последнее время столкнулся с существенным притоком новых пользователей. Сторонники Трампа приобщались к нему, пытаясь "спастись от чисток" на других интернет-ресурсах, но Telegram также начал удалять материалы экстремистского характера.

Телеканал ранее сообщал, что сторонники действующего президента США Дональда Трампа призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена. Они делают это с помощью Telegram.

Отмечалось, что в мессенджере они делятся информацией, как изготовить, спрятать и применить самодельные пистолеты и бомбы.

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Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram со следующего года начнет монетизироваться, чтобы иметь ресурс в поддержку больших затрат на серверы и трафик.