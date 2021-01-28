Telegram разрешил переносить сообщения из WhatsApp

Фото из открытых источников

Перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на телефоне

В обновлениях мессенджера Telegram появилась возможность перенести свои сообщения, фото, видео и документы из других приложений для общения - WhatsApp, Line и KakaoTalk. Об этом сообщается в блоге Telegram.

"Это работает как с личными чатами, так и с группами. Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться". На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать: Больше > Экспорт беседы, а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На iOS в WhatsApp можно также экспортировать данные просто из списка чатов. Достаточно провести на чате влево и выбрать '...' > Экспорт беседы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на телефоне.

В мессенджере добавили, что пользователи могут не только экспортировать историю сообщений, но и удалять сообщения в любое время для всех участников переписки, не оставляя следов.

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Напомним, ранее Министерство внутренних дел предупреждало украинцев о новом виде мошенничества в мессенджере Telegram. Злоумышленники рассылают сообщения якобы от знакомых и просят занять деньги. При этом аккаунт имеет фотографию человека, которого знает жертва мошенников, однако телефонный номер скрыт.