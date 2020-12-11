Техосмотр в Украине: Кого могут обязать проходить проверки и какие будут штрафы

Дорога

Обсуждение соответствующего законопроекта и возможность внесения изменений продлится до Нового года

Министерство инфраструктуры обнародовало для обсуждения законопроект, в котором прописаны механизмы и нормы применения обязательного техосмотра для частного транспорта, а также возможность наложения штрафов за их нарушение. Об этом говорится на сайте ведомства.

Документом, который будет доступен для внесения предложений до 31 декабря, предусматривается внесение изменений в закон Украины об автомобильном транспорте. В частности, предлагается разрешить останавливать автомобили, проводить их проверку, а также запрещать эксплуатацию транспорта не только полиции, но и должностным лицам центрального органа исполнительной власти.

Также в случае принятия законопроекта будут внесены изменения в закон о дорожном движении. Это обяжет водителей выполнять распоряжения должностных лиц центрального органа исполнительной власти и предоставлять транспорт по их требованию.

Что касается периодичности прохождения техосмотра, то для легковушек, мотоциклов и тракторов она может составить 1 раз в 2 года, для коммерческого транспорта – 1 раз в год, для автобусов и транспорта для опасного груза – 1 раз в полгода, для мотоциклов, не старше двух лет, новых машин и тракторов до 4 лет – отсутствие обязательства прохождения техосмотра.

При этом освободить от ТО могут "евробляхи", автоантиквариат, спортивный транспорт для участия в соревнованиях, транспорт с конструкционной скоростью не более 25 км/ч, транспорт с объемом двигателя до 50 см куб.

В то же время обязательный техосмотр вне зависимости от даты последнего могут назначить при нескольких условиях. Речь идет о перерегистрации транспорта при смене собственника, переоборудовании, ДТП и повреждении элементов, которые влияют на безопасность движения, а также о несоответствиях, которые были обнаружены во время придорожной проверки и стали причиной запрета или ограничения движения такого транспорта.

Размеры штрафов за управление транспортом без действующего ТО могут составить 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

Напомним, недавно в Украине система автофиксации начала регистрировать превышение скорости и нарушения других правил дорожного движения, совершенные водителями "евроблях". Теперь правоохранители выносят в отношении этих граждан постановления о нарушении правил дорожного движения, а затем их отправляют пограничникам.