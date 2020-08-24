Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский Офис президента

Президент подчеркнул, что государство борется за каждого украинца

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления на Софийской площади по случаю Дня Независимости заявил, что делает все возможное, чтобы вернуть Донецк, Луганск и Крым, а те люди, которые без "боя подарили часть территории, будут давать показания". Об этом сообщает Офис президента.

"Каждая мама хочет, чтобы все ее дети всегда были дома. Так, к сожалению, сегодня за нашим семейным столом не хватает Донецка, Луганска и Крыма. Но мы делаем все, чтобы наступил день, и они вернулись. В страну, которую они не узнают. Которую сегодня мы строим вместе с вами. Страну, которая будет первой в Европе по человеческому счастью, а не только по размеру территории", - сказал Зеленский.

Новости по теме: В Киеве перекрыли улицы на время проведения массовых мероприятий. Список

Кроме этого, президент подчеркнул, что он борется за каждого украинца и делает все возможное, чтобы граждане знали, что государство их не оставит: "Именно поэтому мы боремся за каждого украинца и возвращаем своих. Для нас не имеет значения: это 131 пленный из России и ОРДЛО, 14 гражданских моряков из Ливии, 45 граждан из Уханя или 11 погибших, к сожалению, во время сбития "Боинга" в Иране. И за одного украинского разведчика мы готовы отдать тысячу других. Потому что Украина своих не оставляет. И я сделаю все, чтобы каждый гражданин Украины в любом уголке планеты четко знал: я – украинец, а значит, мое государство меня не оставит".

"Мы строим именно такую страну! Страну, которая всегда готова дать отпор. И безразлично, кто атакует: агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться. Возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим... Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую страну, - добро пожаловать приобщаться. Другим - большая просьба не мешать", - подытожил президент.

Новости по теме: В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в день, когда вся Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости, на востоке страны 29 дней подряд нет боевых потерь.