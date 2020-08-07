Тайные тюрьмы СБУ: Правозащитники заявили, что прошло четыре года, а виновных не наказали

Из открытых источников

Amnesty International и Human Rights Watch заявили о том, что ситуация с "тайными тюрьмами" на оккупированной территории Донбасса стала еще хуже.

После разоблачения незаконных мест лишения воли, ни один из тех, кто там пробыл, так и не добился справедливости. В частности, об этом говорится в совместном заявлении правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, передает 24 канал.

"Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ все еще ждут правды, справедливости и возмещения, ведомство продолжает отрицать подтвержденные факты и обвиняет "российскую пропаганду" в распространении якобы ложных утверждений, которые не хочет признавать украинская сторона", – отметила директор регионального офиса Amnesty International Мари Стразерс.

В организации добавляют: хоть СБУ уже возглавляет новый глава, он тоже продолжает политику публичного отрицания.

При этом добавляется, что в апреле 2018 года Amnesty International получила письмо от СБУ, в котором заявлено, что у ведомства нет тайных тюрем, но внутри конверта была вырезка из каталога мебели с изображением роскошной спальни.

"Изображение не касается письма, но его вложили в шутку, или как намек на определенные спальные места в изоляторе, существование которых отрицалось, – этот ответ олицетворяет чувство безнаказанности за серьезные нарушения прав человека", – пишет организация.

Напомним, четыре года назад Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный отчет "Тебя не существует".

В нем показали случаи нарушения прав человека и злоупотребления: произвольное задержание гражданских лиц, пытки и другое жестокое обращение как со стороны украинской власти, так и пророссийских вооруженных формирований.

До 12 декабря 2016 года украинская власть освободила всех известных заключенных, которых незаконно удерживали в секретных учреждениях СБУ, но не признала ни задержания, ни освобождения.

Военная прокуратура Украины начала расследование по заявлениям о незаконном удержании.

В организации отмечают: следствие не достигло существенного прогресса.