Танкер "Delfi" уже нанес ущерб экологии почти на 20 тыс. долларов, – Госэкоинспекция

Сумму ущерба рассчитывали по формуле Кабмина

Танкер Delfi Фото из открытых источников

Председатель Госэкоинспеции Украины Андрей Малеваный заявил, что затонувший в Одессе танкер "Delfi" нанес ущерб окружающей среде в размере около 20 тыс. долларов. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Newsone.

Отмечается, что эта сумма ущерба не окончательная, поскольку танкер еще на месте аварии. Из-за то, что его до сих пор не подняли, еще возможны утечки нефтепродуктов из отсеков машинного отделения.

По словам Малеваного, специалисты Госэкоинспекции при определении нанесенного ущерба окружающей среде руководствовались методикой Кабмина, которая предусматривает формулу 280 долларов за 1 кг вылитых в море нефтепродуктов.

Кроме того, чиновник выразил надежду, что во время поднятия танкера с мели не будут выполнять работы по его разрезания, как ранее рекомендовала сделать турецкая компания.

Напомним, 18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по подъему "Делфи" с одесского пляжа опять закончилась обрывом троса.

Вместе с тем, 26 июля события вокруг танкера "Delfi" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.