Танкер Delfi доставили в акваторию порта "Черноморск": Известна сумма ущерба

Танкер разместят вблизи другого аварийного судна

Поднятие танкера Delfi в Одессе Фото из открытых источников

В Одесской области танкер Delfi доставили в акваторию морского порта "Черноморск". Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на работника порта.

Отмечается, что танкер уже находится в акватории порта, где его планируют разместить недалеко от другого аварийного судна "Иволга", которое пять лет назад с рыбаками на борту потерпело крушение в Черном море, в результате чего 20 человек погибли.

Сейчас известно, что Delfi транспортировали два плавкрана и буксира. По словам главы Одесской облгосадминистрации Максима Куцого, танкер пытаются вытащить на сушу.

В то же время, в пресс-службе Государственной экологической инспекции сообщили, что специалисты провели анализы воды после вывоза судна и обнаружили превышение норм содержания нефтепродуктов. Общую сумму ущерба в результате загрязнения моря оценили в 16,3 тыс. долларов. Однако, глава ведомства Андрей Малеваный заявил, что оцененная сумма слишком мала из-за несовершенства украинского законодательства.

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Напомним, танкер Delfi затонул у одесского побережья в конце ноября 2019 года. Причиной аварии стал мощный шторм, в результате чего судно сорвало с якоря. Несколько месяцев назад из него начало разливаться топливо, которое представляло экологическую опасность.

В течение этого года танкер пытались поднять несколько раз, однако все попытки заканчивались неудачей. А 10 сентября судно удалось эвакуировать с пляжа "Дельфин".