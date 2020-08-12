"Танцы с бубном вокруг куста": Экс-министр Омелян назвал действия в отношении затонувшего танкера "Делфи" непрофессиональными

Затонувший танкер "Делфи" Facebook-страница главы Одесской ОГА Максима Куцего

Бывший министр отметил, что у украинцев есть универсальный рецепт – как-то оно будет

Действия в отношении затонувшего у берегов Одессы танкера "Делфи" были неправильными и непрофессиональными.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Гость студии во время обсуждения проблемы относительно неудачных попыток поднять с мели затонувший танкер "Делфи" согласился с заявлением, что власть является импотентной в этом вопросе: "Они не способны на какие-либо действия, несмотря на то, есть ли какое-то давление на них или нет".

Владимир Омелян отметил, что чрезвычайные происшествия в море, в воздухе, на дорогах случаются ежедневно. Раньше тоже были такие ситуации, говорит бывший министр. Он добавил, что раньше действовали по инструкциям, поэтому ликвидация чрезвычайных ситуациях продолжалась в течение недели или двух.

"Тут какие-то танцы с бубном вокруг куста. Я не понимаю причины всего этого. Я не думаю, что кто-то хочет Зеленского подставить, на самом деле каждый думает, что оно само собой рассосется. У нас такой универсальный рецепт – как-то оно будет, но я не буду ничего делать... Мы видим, что действия были неправильные, действия были непрофессиональные. И я не до конца понимаю, почему так плохо сработала область, потому что первое, что должен был сделать глава области, это провести заседание чрезвычайной комиссии. А дальше занимается, на самом деле, не Администрация морских портов, как почему ошибочно считают, а Государственная служба чрезвычайных ситуаций, которая берет полную координацию на себя и проводит моментальную ликвидацию всех последствий", – подчеркнул гость студии.

Напомним, танкер "Делфи" под флагом Молдовы сел на мель недалеко от Одессы 22 ноября 2019 года. Тогда капитан судна отказывался подать сигнал SOS и эвакуироваться без разрешения судовладельца.

В январе 2020 года Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика "Делфи" у побережья Одессы и заявила, что основными причинами аварии стали нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива.

В феврале этого года капитану танкера "Делфи" сообщили о подозрении. Его обвинили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер "Делфи" у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию "Делфи" с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время 26 июля события вокруг танкера "Делфи" определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.