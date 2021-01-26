Такой практики нет нигде в мире, – Цымбалюк о законопроекте Третьяковой относительно должников за коммуналку

Михаил Цымбалюк Скриншот из видео

Люди не платят за коммунальные услуги не потому, что не хотят этого делать, говорит нардеп

Законопроект авторства народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой об изъятии имущества за коммунальные долги является антисоциальным.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина" Михаил Цымбалюк.

Гость ток-шоу, комментируя зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект авторства народного депутата от "Слуги народа" Галины Третьяковой об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка погашения задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, отметил, что такая инициатива является контраверсионной и антисоциальной.

Парламентарий рассказал, что несколько избранников на заседании профильного парламентского комитета выступали против этого проекта закона, но большинство в комитете, которые представляют "Слугу народа", не удалось убедить. В итоге комитет проголосовал за вынесение упомянутого законопроекта в зал, отметил Михаил Цымбалюк.

"Там, кроме того, что планируется блокировать выезд за границу, изымать автомобили, если это должник за коммунальные платежи, и если насобирается определенная сумма, изымать имущество, квартиры, если это даже является единственным местом жительства семьи, то это уж, извините, ни в какие рамки не входит. Я просил: назовите мне государство в мире, где существует похожий закон. Такой практики не существует", - подчеркнул народный депутат.

Михаил Цымбалюк спрогнозировал, что долги за коммунальные услуги в дальнейшем будут расти, и причина не в том, что люди не хотят этого делать, а в цифрах в платежках. Нардеп напомнил, что в феврале украинцы получат квитанции со счетами за потребленные в январе услуги, и только цена газа в этом месяце составляет более 10 грн за кубический метр.

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Как сообщали, в Житомире 25 января местные жители вышли на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Часть митингующих ворвалась в зал городского совета.

Перед этим, 15 января, в Житомире граждане, которые вышли выразить свой протест из-за высоких цен на газ, взяли штурмом областной совет. Однако впоследствии митингующие вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами.

Ранее протест против высоких коммунальных тарифов состоялся под Ивано-Франковском. Там местные жители перекрыли государственную дорогу с требованием отменить повышенные тарифы на газ.

Протестные акции состоялись и в других регионах Украины.