Так называемая "ЛНР " с 2021 года планирует отказаться от водоснабжения из Украины

Водостачання Фото из открытых источников

Украинский водоканал может получить от 7 до 12 миллионов гривен убытков в месяц

Представители так называемой "ЛНР" планируют отказаться от воды, которую Украина поставляет на временно оккупированную территорию. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, передает "Громадське".

По его словам, незаконные вооруженные формирования уменьшили объем воды, которую они отбирают через Попаснянский водоканал.

"Идут такие разговоры на уровне Трехсторонней контактной группы, с января они могут вообще отказаться", - сказал Гайдай.

Кроме того он добавил, что в результате этого водоканал понесет убытки на сумму от 7 до 12 млн грн в месяц.

"Сейчас идут переговоры о компенсации, которую так называемая "ЛНР" должна заплатить за потребленную воду. Мы настаиваем на том, что они нам задолжали почти 170 млн грн, и у нас есть документы, подтверждающие эту сумму. Они говорят, что они готовы заплатить где-то 87. Возможно, мы согласимся на компенсацию на 87 млн, но пропишем, что мы не согласны с этой суммой", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук допускает, что Украина может восстановить водоснабжение в оккупированный Крым в случае гуманитарной катастрофы, но только для жителей полуострова.