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Таинственный монолит на этот раз нашли на свалке в Полтаве. Видео

Монолит в Полтаве pl.vgorode.ua

Объект отполирован до зеркального блеска

В Полтаве, вчера, 10 декабря, нашли таинственный монолит, который похож на загадочный объект из Калифорнии. Соответствующее видео обнародовала группа "Подслушано в Полтаве" в Фейсбук.

Отмечается, что объект, отполированный до зеркального блеска, нашли на Макуховской свалке. Кто и с какой целью поместил его на помойку, пока неизвестно.

Напомним, недавно сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне загадочную металлическую конструкцию в форме монолита высотой 3,6 метра.

Спустя несколько дней, власти американского штата Юта заявили об исчезновении металлического монолита. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции.

В тот же день на северо-востоке Румынии обнаружили треугольный в пересечении загадочный металлический монолит, очень похожий на тот, который исчез в США. Таинственный предмет расположен недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости.

Однако 1 декабря стало известно, что второй загадочный монолит, обнаруженный в Румынии, также исчез

Уже 3 декабря на вершине горы в американском городе Атаскадеро, штат Калифорния, нашли третий загадочный монолит, похожий на те, что ранее исчезли в штате Юта и Румынии. 

Через несколько дней в Великобритании обнаружили новый загадочный монолит, его разместили на острове Уайт у английского побережья.

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Вчера, 10 декабря, стало известно, что таинственный монолит нашли в Киеве на Замковой горе. В отличие от предыдущих находок в других странах, "киевский" монолит имел матовое покрытие и несколько иные пропорции.

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