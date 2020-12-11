Таинственный монолит на этот раз нашли на свалке в Полтаве. Видео
Объект отполирован до зеркального блеска
В Полтаве, вчера, 10 декабря, нашли таинственный монолит, который похож на загадочный объект из Калифорнии. Соответствующее видео обнародовала группа "Подслушано в Полтаве" в Фейсбук.
Отмечается, что объект, отполированный до зеркального блеска, нашли на Макуховской свалке. Кто и с какой целью поместил его на помойку, пока неизвестно.
Напомним, недавно сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта обнаружили в пустыне загадочную металлическую конструкцию в форме монолита высотой 3,6 метра.
Спустя несколько дней, власти американского штата Юта заявили об исчезновении металлического монолита. От него осталась только выемка на земле и треугольная деталь конструкции.
В тот же день на северо-востоке Румынии обнаружили треугольный в пересечении загадочный металлический монолит, очень похожий на тот, который исчез в США. Таинственный предмет расположен недалеко от древней Петродавско-Дакийской крепости.
Однако 1 декабря стало известно, что второй загадочный монолит, обнаруженный в Румынии, также исчез.
Уже 3 декабря на вершине горы в американском городе Атаскадеро, штат Калифорния, нашли третий загадочный монолит, похожий на те, что ранее исчезли в штате Юта и Румынии.
Через несколько дней в Великобритании обнаружили новый загадочный монолит, его разместили на острове Уайт у английского побережья.
Вчера, 10 декабря, стало известно, что таинственный монолит нашли в Киеве на Замковой горе. В отличие от предыдущих находок в других странах, "киевский" монолит имел матовое покрытие и несколько иные пропорции.