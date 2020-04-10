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Табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, - Ляшко

pixabay.com

По словам заместителя главы Минздрава, смог также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко предупредил, что табачный дым может приводить к осложнениям в ходе коронавирусной болезни COVID-19. Об этом он заявил во время брифинга, передает "Укринформ"

"Не могу с уверенностью сказать, смог ли влияет, но с уверенностью скажу, что табачный дым ухудшает течение коронавирусной болезни, а также приводит к осложнениям, которые могут возникать от гриппоподобных заболеваний, в том числе коронавирусной болезни, особенно когда сочетается пневмония", -  отметил замглавы Минздрава.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине 2203 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

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