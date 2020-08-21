Сын Владимира Зеленского переболел коронавирусом

Супруги Владимир и Елена Зеленские со своими детьми Фото из открытых источников

Президент отметил, что дети переносят инфекцию более-менее нормально

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его сын Кирилл переболел коронавирусом COVID-19. Он лечился вместе с первой леди Еленой Зеленской. Об этом глава государства рассказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

По словам гаранта, дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19 - это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - сказал Владимир Зеленский.

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Напомним, 12 июня супруга президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус. А впоследствии ее госпитализировали в одну из столичных больниц с двусторонней полисегментарной пневмонией средней степени тяжести.

3 июля стало известно, что первая леди Украины Елена Зеленская поборола коронавирус. Впрочем, в Офисе президента тогда сообщили, что она нуждается в продолжении лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии, которое она проходила дома.