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Ушел из жизни младший сын Виктора Павлика

Виктор Павлик и его сын Павел Фото из открытых источников

Ему был 21 год

21-летний Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика ушел из жизни после многолетней борьбы с раком. Об этом сообщила в своем Facebook мать парня Лора Созаева.

"Забрал Господь моего ангела!", - написала женщина. 

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Напомним, саркому у сына артиста обнаружили в 2018-м году. С тех пор Павел перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но побороть тяжелую болезнь не удалось. В июне парень рассказал, что прекращает лечение, но не прекращает борьбы но не оставляет верить в выздоровление.

Последние недели Павел находился в хосписе.

 

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