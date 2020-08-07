Ушел из жизни младший сын Виктора Павлика
Ему был 21 год
21-летний Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика ушел из жизни после многолетней борьбы с раком. Об этом сообщила в своем Facebook мать парня Лора Созаева.
"Забрал Господь моего ангела!", - написала женщина.
Напомним, саркому у сына артиста обнаружили в 2018-м году. С тех пор Павел перенес операцию, 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии, но побороть тяжелую болезнь не удалось. В июне парень рассказал, что прекращает лечение, но не прекращает борьбы но не оставляет верить в выздоровление.
Последние недели Павел находился в хосписе.