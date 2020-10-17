Сын ректора ЛНУ собирается заработать на студентах и "Укрпочте", – СМИ

Фото из открытых источников

Во время пандемии COVID-19 работники почтовых отделений, как и все, кто работает с людьми, оказались в зоне риска. Поэтому не удивительно, что руководство "Укрпочты" решило проверить состояние их здоровья: 7 октября состоялся тендер на проведение ПРЛ-исследований для работников почтовых отделений Хмельницкой и Ровенской дирекции. Об этом сообщает lenta.ua.

Казалось бы, обычный тендер, если бы не одно "но". Победителем аукциона стало частное предприятие "ПСМЛ" Эскулаб", которое предложило "Укрпочте" сенсационно низкую цену – всего-навсего 1 149 гривен за 332 исследования. Учитывая, что конкурент "Ескулаба" ООО "СИ ЭС ДИ ЛАБ" за аналогичный объем работ потребовал от "Укрпочты" аж 501 000 гривен, не удивительно, что такая интересная разница в цене привлекла внимание журналистов.

Фото из открытых источников

Правда, очень быстро оказалось, что сенсации не получится. Того же 7 октября директор "Ескулаба" послал "Укрпочте" документ под красноречивым названием "Обоснование аномально низкой цены предложения", в котором говорилось, что 1 149 гривен – это на самом деле цена за 1 исследование, а общая сумма, соответственно, составит 383 766,00 гривен. Ну что ж, бывает: поторопились люди, внесли второпях в официальный документ цену за один тест вместо 332 – не бить же их теперь?



Поскольку 383 766 гривен – это все же меньше, чем полмиллиона, "Укрпочта" ожидаемо простила участнику-поспішайлу его ошибку и приняла предложение "Ескулаба". Хотя, если подумать, то 1 149 гривен – это тоже довольно странная цена: всего два месяца назад, в августе 2020 года госпредприятие уже заказывало для своих работников ПЦР-исследование, однако тогда цена составляла всего-навсего 650 гривен за тест. Впрочем, это уже не первый странный тендер, который проводит "Укрпочта", поэтому особой сенсации здесь тоже не наблюдается. Ну, денутся опять бог весть куда бюджетные средства-так разве ж на нашей памяти это впервые?



Однако если посмотреть пристальнее, окажется, что в этой сделке есть один интересный момент. Во-первых, "Ескулаб" - это не просто лаборатория, а лаборатория, так сказать, со связями: ее совладельцем и коммерческим директором является Денис Мельник, сын ректора Львовского национального университета Владимира Мельника, не последнего человека в регионе. Во-вторых, не далее как в октябре этого года "Эскулаб" заключил партнерское соглашение с Львовским национальным университетом-конечно, не из-за того, что одним из его совладельцев является сын ректора, а исключительно для того, чтобы, как выразился Мельник-младший в своем интервью показать студентам, "какой должна быть современная лаборатория".



По условиям соглашения студенты должны не только смотреть на современную лабораторию, но и проходить там производственную и научно-исследовательскую практику. Конечно, безвозмездную. Как стало известно из разговоров с сотрудниками лаборатории, эта практика, среди прочего, включает привлечение студентов к забору анализов, в том числе, и ПЦР на коронавирус.



При таких условиях получение заказа от "Укрпочты" начинает играть совершенно новыми красками. Безвозмездная армия работников-студентов, подогнана папой-ректором, плюс цена чуть не вдвое больше той, которую еще недавно платила "Укрпочта" за аналогичные услуги – из этого уравнения, несомненно, следует как минимум то, что вследствие этой сделки кто-то положит себе в карман очень и очень приятные деньги. Отметим отдельно, что студенты – это вам не взрослые лаборанты, которые могут и отказаться работать в условиях повышенного риска подхватить коронавирус, да еще и безвозмездно. Это, собственно, вчерашние дети, которым некуда деться и у которых на кону стоит диплом. Даже экономическая сторона этой сделки, с точки зрения закона, выглядит довольно сомнительно-а что уж говорить об этической?



И это еще лишь те обстоятельства, которые лежат на поверхности. Какие еще неприятные сюрпризы обнаружатся, если начать исследовать подобные тендеры более пристально, - пока можно лишь догадываться. По крайней мере, уже сейчас очевидно, что коронавирус – не только не помеха в зарабатывании денег честными и не очень честными средствами, но и, при определенных условиях, даже дополнительный бонус.