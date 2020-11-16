Сын Джигарханяна рассказал о странном совпадении в день смерти актера

Степан и Армен Джигарханяны Фото из открытых источников

Сын Джигарханяна отметил, что у него не было трагического предчувствия

Приемный сын актера Армена Джигарханяна Степан, который сейчас живет в Америке, рассказал, что отец скончался, когда в США была еще пятница, 13-е. Об этом пишет Sobesednik.

"Трагическая новость о том, что отца не стало, застала меня за рулем в Лас-Вегасе. Армен Борисович ушел из жизни 14 ноября, в Америке еще была пятница, 13-е… Такое вот ужасное совпадение. Никакого трагического предчувствия у меня не было. Хотя спал накануне плохо. Но поздравляя отца с юбилеем, я его просил дождаться меня в бодром здравии. А видите, как оно все вышло", - рассказал Степан Джигарханян.

Вместе с тем сын актера выразил опасения, что может не успеть прилететь на похороны отца ввиду проблем с авиасообщением из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, в ночь на субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни умер актер, народный артист СССР Армен Джигарханян. Отмечается, что актер ушел из жизни в 6 утра по московскому времени (в 5 часов по Киеву). По словам представителя Джигарханяна, у артиста остановилось сердце, а причиной смерти стали возраст и болезни.