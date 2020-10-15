Связывать перевод стрелок часов с деоккупацией и с агрессией – "клиника", – психолог

Перевод стрелок часов Фото из открытых источников

После перехода на зимнее или летнее время в организме людей происходит определенная перестройка, отметил Дмитрий Попов

Связывать перевод стрелок часов с деоккупацией и с агрессией – это "клиника".

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил психолог Дмитрий Попов.

Гость ток-шоу отметил, что физиологи, которые проводили исследования во время перевода стрелок часов, делали выводы о том, что в организме людей происходит определенная перестройка в течение двух недель.

"Но сказать, что это на очень значимом уровне - я за свою практику работы именно в перевод стрелок в осенний или весенний период притока или оттока пациентов не видел", – отметил Дмитрий Попов.

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Психолог добавил, что на состояние украинцев влияет сокращение продолжительности светового дня, и согласился, что существует еще и такой фактор, как осенняя депрессия.

"Но вот соглашусь: связывать стрелки часов с деоккупацией и с агрессией - ну, наверное, "клиника", – сказал Дмитрий Попов.

Напомним, Верховной Раде предлагают отказать от перевода часов на летнее/зимнее время. Соответствующий законопроект № 4201 зарегистрировал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук. Документ предполагает установление и закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

На своей странице в Facebook Стефанчук отметил, что проект закона также направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации. Ведь, на временно неподконтрольных территориях Украины противоправно установлено время России.

Ранее сообщалось, что действие летнего времени в Украине отменяют 25 октября 2020 года в 04:00 по киевскому времени. В этот день часовую стрелку переводят на один час назад.