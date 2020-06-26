Своим заявлением Третьякова дискриминировала часть населения Украины по признаку наличия денег, – Опанащенко

Телеканал ZIK

Вероятнее всего, госпожа Третьякова не сложит депутатских полномочий

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам соцполитики Галина Третьякова сделала заявление, которое подпадает под уголовное производство. Она фактически дискриминировала часть населения Украины по признаку наличия денег.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Михаил Опанащенко.

"Третьякова сделала заявление, которое подпадает под уголовное производство. Она фактически дискриминировала часть населения Украины по признаку наличия денег. Но я скажу так: человек должен бы за это извиниться, или сложить полномочия, если бы был адекватным. Но в поведении этой тетеньки адекватности я не наблюдал. Ни в эмоциях, ни в поведении, ни в высказываниях. Поэтому ждать адекватную реакцию, извинения или сложения полномочий не придется", – отметил политик.

По мнению Опанащенка, такие высказывания представителей Верховной Рады – временное явление.

"Это кратковременная вспышка, которая пройдет. Надеюсь, о ней забудут", – сказал политик и добавил, что именно президент Зеленский должен исправить эту ошибку – сделать выводы относительно действий депутатов его партии.

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Напомним, народный депутат фракции "Слуга народа", председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Учитывая это, постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.