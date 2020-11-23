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Свет в конце этого длинного темного тоннеля становится ярче: ВОЗ о разработке вакцины против коронавируса

Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус

 Фото из открытых источников

Глава ВОЗ выразил надежду, что вакцина вместе с другими мерами поможет победить коронавирус

В ВОЗ положительно оценили последние результаты исследований по вакцине против коронавируса. Соответствующее заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреїсус, передает пресс-служба ВОЗ.

"Благодаря последним позитивным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного темного тоннеля становится ярче", - сказал Гебреисус.

Глава ВОЗ выразил надежду, что вакцина вместе с другими мерами поможет победить коронавирус.

"Сейчас есть реальная надежда на то, что вакцины - в сочетании с другими испытанными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения - помогут положить конец пандемии COVID-19", - добавил Гебреисус.

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Напомним, недавно глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что страны Европы могут избежать введения режима полной изоляции при условии, что большинство жителей будут соблюдать масочный режим.

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