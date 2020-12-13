Свержение ханукии в Киеве: Израиль заявил об антисемитизме и призвал Украину наказать виновных

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион Фото из открытых источников

Израильский посол призвал Украину как можно быстрее привлечь вандала к ответственности

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион назвал инцидент с ханукией на Контрактовой площади в Киеве актом антисемитизма и призвал правоохранители органы привлечь виновного к ответственности. Об этом Лион написал Twitter.

Кроме этого, израильский посол призвал украинских чиновников отреагировать на инцидент.

"Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Призываю украинских чиновников присоединиться к моему осуждению и быстро привлечь лицо к ответственности", - заявил Джоэль Лион.

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Впоследствии на инцидент в Киеве отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В частности, чиновник осудил свержение ханукального светильника и приветствовал быструю реакцию украинских правоохранителей.

"Сейчас ему (вандалу - ред.) грозит уголовная ответственность, и я уверен, что справедливость будет установлена. В Украине нет места для антисемитизма", - уточнил Кулеба.

В то же время посол Израиля призвал Украину принять определение антисемитизма, которое разработал Международный альянс памяти жертв Холокоста (IHRA).

Напомним, недавно в Киеве вандал повалил ханукальный светильник, который был установлен на Контрактовой площади к еврейскому празднику Хануки. В результате правоохранители открыли дело. А позже мужчине, который совершил акт вандализма, сообщили о подозрении по факту разжигания религиозной вражды и ненависти. Ему грозит до 3 лет заключения.