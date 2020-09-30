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Сутки на Донбассе: Вчера в течение дня наблюдался "режим тишины"

Ситуация на Донбассе Фото из открытых источников

С начала текущих суток, по всей линии соприкосновения также наблюдается тишина

За минувшие сутки, 29 сентября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелы со стороны противника не зафиксированы. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
 
"Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны незаконных вооруженных формирований.  С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения также наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - отметили в штабе ООС.
 
 
Напомним, ранее лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что монобольшинство планирует провести выездное заседание на Донбассе.
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