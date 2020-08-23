Сутки на Донбассе: НВФ 1 раз нарушили режим прекращения огня

Противник стрелял из гранатомета вблизи Марьинки

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За прошедшие сутки, 22 августа, незаконные вооруженные формирования 1 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что украинские военнослужащие зафиксировали один выстрел противника из ручного противотанкового гранатомета вблизи Марьинки. По словам штаба, военные Объединенных сил не открывали ответный огонь.

Сейчас известно, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 23 августа, на участках ответственности военных Объединенных сил обстрелов не зафиксировано, а на линии разграничения наблюдается тишина.

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Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине с 27 июля зафиксировала 634 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Там сообщили, что за указанный период было обнаружено 92 взрыва, два неопознанных пролетевших боеприпаса, шесть осветительных ракет, 534 очереди и выстрелы.