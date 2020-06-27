Существует возможность, что осенью школы продолжат обучение дистанционно, - секретарь СНБО

Алексей Данилов УНИАН

Поэтому нужно готовить технические возможности уже сегодня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что осенью ученикам украинских школ все же придется вернуться к дистанционному обучению. Об этом он рассказал во время совещания, которое созвал Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Как отмечается, основной темой встречи стало стремительное увеличение количества больных COVID-19, которое наблюдается в Украине в течение последних дней.

Во время совещания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение.

Кроме этого, он подчеркнул, что именно поэтому уже сегодня нужно подготовить соответствующие технические возможности.

Напомним, ранее исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий заявила, что в Кабинете министров Украины еще нет решения, или пойдут ученики в школу 1 сентября, или останутся и дальше на дистанционном обучении.