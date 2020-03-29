Супрун назвала Стерненка, который зарезал человека, примером нового украинца

Ульяна Супрун РБК-Украина

По словам Супрун, Стерненко "может все расставить на свои места"

Бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун вступилась за бывшего главу "Правого сектора" Сергея Стерненка, который убил мужчину в Одессе в 2018 году. По ее словам, Стерненко - пример того поколения украинцев, которое может все расставить на свои места. Об этом она написала в Facebook.

Так, Супрун отметила, что после смены Генерального прокурора Стерненко снова хотят вручить подозрение. Однако, по мнению экс-главы Минздрава, Сергей является борцом за справедливость, которого хотят оклеветать коррупционеры.

"Сергей Стерненко для меня является примером того поколения украинцев, которое сможет все расставить на свои места. Эти люди родились и выросли уже в независимой Украине. У них, как ни у кого другого, есть большой запрос на справедливость, безопасность и реальную эффективность государства. И очень важно не дать запугать их, забить их способность говорить правду, сделать их циниками. Когда такие люди в своих родных городах или селах начинают называть вещи своими именами и активно не давать воровать кому-то вроде Труханова, они получают в ответ нападения, покушения на убийство, преследования органами полиции и прокуратуры, которые часто служат не гражданам, а местным феодалам", - отметила Супрун.

Также бывшая министр подчеркнула, что в феврале-мае 2018 года в Одессе Сергей пережил три нападения на себя, однако полиция отказала ему в охране. Кроме этого, не было вручено подозрения участникам последнего нападения, зато собираются вручить подозрение Стерненко.

По словам Супрун, после встречи в ОГП Ирины Венедиктовой и Арсена Авакова, дело против Стерненко будет активизировано.

"Новая Генеральный прокурор активно ищет человека, который согласится выполнять ее указания относительно дел Сергея Стерненко, Екатерины Гандзюк, дел Майдана. За отказ выполнять политически мотивированные указания в отставку уже подал заместитель генпрокурора Виктор Трепак", - говорится в публикации.

В итоге Супрун добавила, что Стерненко - образ украинца, который не дает молча себя преследовать или убить.

К слову, за данными Страна.ua, Стерненко не чужой человек Супрун. Сожительница Стерненко Наталья Усатенко (год назад попала в скандал с угнанным автомобилем), является помощником Супрун.

Напомним, недавно генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отстранила заместителя генерального прокурора Виктора Трепака от дел Майдана, дела Екатерины Гандзюк, дела Сергея Стерненко и других дел, которые расследует СБУ. По словам Венедиктовой, такое решение связано с новым распределением обязанностей в Офисе Генпрокурора.