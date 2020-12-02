Супрун назвала оптимальное количество секса для человека и дала советы по интимной жизни

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Нормальное количество секса — это то, которое приносит удовольствие

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала оптимальное количество секса в жизни человека и порекомендовала, как справиться с проблемами в интимной жизни. Об этом со ссылкой на спецпроєкт "Психея" Супрун написала в Facebook.

Исследования указывают, что в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год или один раз в неделю. Однако, если сексуальное желание возникает чаще или реже — это нормально.

"Нормальное количество секса — это то, которая приносит удовольствие вам и вашему партнеру", - подчеркнула Ульяна Супрун.

По ее словам, секс включает в себя не только половой акт. Это также чувство привязанности, нежности, интимности, игривости, желание и удовольствие. Поэтому, если кому-то из партнеров не нравятся определенные практики, то они могут сказать "нет". Также они могут обсудить свои предпочтения и решить проблемы сексуального характера.

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"Если вы чувствуете, что в сексе что-то не так и не можете справиться с проблемой самостоятельно или с партнером, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Возможно, вам нужна консультация и помощь, чтобы прийти к здоровому решению. Не все проблемы такого характера можно решить за закрытыми дверями", - отметила Супрун.

В то же время бывшая министр добавила, что секс влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье и качество жизни. Поэтому необходимо "проговаривать основы того, как происходит секс и чем он является, чтобы иметь возможность говорить дальше о его тонкостях".

Напомним, недавно в Украине провели опрос, по результатам которого выяснилось, что большинство родителей и учителей поддерживают введение сексуального образования в школах.