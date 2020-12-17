Супрун – это только прикрытие, ключевое в медреформе – перераспределение 80 млрд грн, – Ставнийчук

Марина Ставнийчук Скріншот із відео

В государстве нет государственной позиции, констатировала заслуженный юрист Украины

Когда речь шла о так называемой медицинской реформе на предыдущем этапе, ключевым вопросом было перераспределение 80 миллиардов гривен.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук.

Гостья ток-шоу, комментируя ситуацию с финансированием медицинской сферы и с уровнем зарплат украинских медиков после медреформы, отметила: "Супрун – это только прикрытие. На самом деле, когда речь шла о так называемой медицинской реформе на предыдущем этапе, помните, что было ключевое? Перераспределение 80 млрд грн, причем до конца года, а этот вопрос стоял где-то во второй половине бюджетного года. Мы снова возвращаемся к тому, что нет в государстве государственной позиции".

Марина Ставнийчук констатировала, что за год пандемии в Украине так и не восстановили уничтоженную ранее санитарно-эпидемиологическую службу. Она также призвала чиновников не обманывать людей, что якобы есть договора и закуплено 8 млн доз вакцины от коронавируса, которые поступят весной 2021 года.

"Они же нам всем это говорили, причем говорил это (премьер-министр Украины. - Ред.) Шмыгаль, говорил это (президент Украины. – Ред.) Зеленский, говорил это (главный санитарный врач Украины. - Ред.) Ляшко. Сегодня читаю Bloobberg, который анализирует всю ситуацию. У нас хотя бы на 2022 год, чтобы только дали нам возможность 2 миллионам гражданам вакцинацию провести. О чем мы говорим?" - акцентировала Марина Ставнийчук.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Более подробно читайте по ссылке.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, Верховная Рада не согласилась удвоить расходы на медицину в 2021 году. Министерство здравоохранения предложило начислять медработникам зарплату по аналогии с работниками прокуратуры.

Ранее глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что нехватку финансирования медицины хотят покрыть из спецфонда.