Супермаркеты играют с огнем: Криминолог указала на опасность резкого повышения цен на продукты

Председатель Центра правовых и криминологических исследований Анна Маляр Facebook

Супермаркеты ускоряют момент безденежья у людей, говорит Анна Маляр

Нельзя повышать цены на продукты питания во время карантина, когда большая часть страны осталась без работы и без средств к существованию. Повышая цены на продукты, супермаркеты играют с огнем.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила юрист Анна Маляр.

Анна Маляр отметила, что она как криминолог хотела бы дать совет владельцам супермаркетов, потому что они сейчас играют с огнем, когда повышают стоимость продуктов питания.

"Владельцы супермаркетов не понимают одну простую вещь – нельзя повышать цены на продукты питания в тот момент, когда большая часть страны сейчас останется без работы, без средств к существованию. Почему? Потому что, представьте себе, у человека, в семье есть несколько тысяч на месяц, которые остались сейчас. Чем выше цена на продукты, тем меньше времени человеку хватит этих денег. То есть наступит тот момент, когда в семье нечего будет есть, и супермаркеты этот период сейчас ускоряют. К чему это приведет? К тому, что первые грабежи будут происходить именно в продуктовых магазинах. Потому что, во-первых, это возможность этими продуктами накормить свою семью человеку, который без работы, а второе – это возможность их продать и тоже иметь заработок, и продать дешевле, чем супермаркет… Супермаркеты сами сейчас подвергаются этой опасности", – заявила Анна Маляр.

Как сообщалось, в Минэкономики заявили, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в Украине после начала карантина, спал.

В АМКУ заявили, что в столице за последние 7 дней цены на основные продукты не растут, а стоимость некоторых даже упала.