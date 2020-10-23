Сухо и до +22: Прогноз погоды в Украине на сегодня

РБК

В центре и на севере температура воздуха будет колебаться от +15 до +19 днем

Сегодня, 23 октября, в большинстве областей Украины ожидается сухая погода, температура воздуха местами будет составлять до +22 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что на территории Украины следует ожидать переменную облачность, однако осадков не прогнозируется.

В частности, в западных регионах столбик термометра покажет днем +14...+18 градусов тепла, ночью +5...+8.

В центре и на севере температура воздуха будет колебаться от +15 до +19 днем, а ночью от +7 до +10.

В южных и восточных областях температура воздуха днем прогреется до +16...+22 градусов, а ночью она опустится до +5...+11.

Погода 23.10.2020 Укргідрометцентр

В Киеве и области синоптики прогнозируют теплую погоду. Температура воздуха днем будет в пределах +16...+ 19, а ночью +6...+9.

Погода 23.10.2020 Укргідрометцентр

Новости по теме: Один из популярных курортов Карпат завалило снегом. Видео

Напомним, синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов тепла. Отмечается, что максимальная температура воздуха составит +25...+35, в горных районах +18...+24. Минимальная отметка термометра покажет отметку -5...-16, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...-23.